«هواة السفر».. دليل سياحي لاكتشاف العالم الجديد

هناء الحمادي (أبوظبي)

قبل أن تتخذ قرارك بالوجهة التي ستقصدها أنت وعائلتك لقضاء عطلة الصيف لهذا العام، لا بد أن تضع في الاعتبار عدة خيارات تلبي اهتمامات جميع أفراد العائلة وما يرغبون بفعله أثناء تمضية العطلة، أو ما تصبو أنت إلى تحقيقه خلال هذه الفترة التي تنتظرها بصبر نافد لتقضي أوقاتاً طيبة تنسيك وتريحك من ضغوطات العمل والحياة.

سواء كانت وجهتك داخلية لا تتعدى حدود دولة الإمارات أو كانت خارجية إلى دول شقيقة أو أجنبية، فإنك بالتأكيد تبحث عن الاسترخاء، الراحة، تناول الطعام، التسوق، ممارسة الرياضة، فضلاً عن تلبية احتياجات العائلة من الترفيه والاسترخاء.. لذلك لإزالة هذه الحيرة بإمكانك اليوم أن تتابع حسابات الكثير من «عشاق السفر» الذين يقومون بتصوير رحلاتهم من المطار إلى زيارتهم للأماكن الترفيهية، والذين يسلطون الضوء على طبيعة الدول، التي يقومون بزيارتها عبر «سناب شات» و«إنستغرام لايف»، بالصوت والصورة لتلك الأماكن الجميلة، التي تناسب العائلات أو الشباب بأسعار مناسبة وإقامة ممتعة ومناظر جذابة، لدول جديدة لم يسمع عنها البعض.

ثقافة السفر

من يقترب من مهند بن جمعوه، يكتشف أنه من عشاق السفر فقد استطاع أن يسافر إلى 90 دولة، حيث صال وجال في مشارق الأرض ومغاربها، فهو من عشق السفر منذ فترة طويلة، لكن كل رحلاته يوثقها عن طريق سناب شات، ليعيش متابعوه لحظة بلحظة في تنقلاته للمناطق التي يزورها مسلطاً الضوء على جميع الجوانب من حيث التسوق والأماكن الطبيعية والساحات، ووسائل النقل.