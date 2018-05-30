صلاح يغيب 4 أسابيع

مدريد (أ ف ب)

كشف أحد المعالجين الفيزيائيين في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن نجمه المصري المصاب محمد صلاح قد يغيب لما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ما قد يهدد بشكل جدي مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم. وتعرض صلاح «25 عاماً» لإصابة خطرة في الكتف الأيسر خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني 1-3 السبت، ما أثار مخاوف من غيابه عن منتخب بلاده في مونديال روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو. وفي حين لم يحدد النادي مدة الغياب المتوقعة لصلاح، أكد اللاعب الأحد أنه واثق من إمكانية التحاقه بالمنتخب المصري، بينما كشف الاتحاد المحلي عن أن صلاح سينتقل إلى إسبانيا لتمضية فترة علاج. وأمس، نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن المعالج الفيزيائي روبن بونس، أن صلاح سيحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع للتعافي.

وأضاف معالج النادي الإنجليزي، أن صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأفضل لاعب فيه، حزين جراء ما جرى، إلا أنه مركز تماماً على التعافي وتبيان متى في إمكانه أن يكون جاهزاً.

وأضاف: «بالمبدأ ستكون الفترة بين ثلاثة وأربعة أسابيع، إلا أننا سنحاول أن نقلص هذه المواعيد، هذا هو الهدف الكبير». وأفادت الصحيفة بأن صلاح وصل إلى مدينة فالنسيا الإسبانية أمس. ولم يحدد المعالج الفيزيائي التوقيت الذي تشمله هذه الفترة، وما إذا كان احتسابها قائماً من أمس «موعد وصول صلاح إلى إسبانيا لبدء العلاج)، أو من تاريخ وقوع الإصابة، أي السبت 26 مايو. وفي حال كان التوقيت الأول هو المعتمد، لن يتمكن صلاح من العودة قبل 19 يونيو، بينما ستبقيه فترة الأربعة أسابيع غائباً حتى 26 منه.

وفي حال كان احتساب مدة العلاج يبدأ من موعد الإصابة، سيغيب صلاح حتى 16 يونيو «في حال كانت الفترة ثلاثة أسابيع»، وحتى 23 منه في حال امتدت لأربعة أسابيع.