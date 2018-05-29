«أبوظبي للسيدات» يستضيف التحدي الرمضاني

أبوظبي (وام)

استضاف نادي أبوظبي للسيدات، في أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك، النسخة الرابعة من بطولة فاطمة بنت مبارك الرمضانية للسيدات، حيث نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بطولتين، إحداهما لكرة الطائرة والأخرى لكرة القدم، بالإضافة إلى التحدي الرمضاني الذي أتاح الفرصة للسيدات من جميع الأعمار للمشاركة.

شهد التحدي الرمضاني الذي كان الجزء الأكثر إمتاعاً في البطولة، مشاركة فئات مختلفة من السيدات والفتيات، كان من ضمنهن فريق مكون من 12 لاعبة من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا، وهو الفريق الذي مثل الإمارات في الأولمبياد الخاص 2015 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وشارك منذ ذلك الحين في مسابقات عدة ممثلاً للإمارات، ومنها ألعاب كرة القدم الموحدة في القاهرة في نهاية عام 2017.