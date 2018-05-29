«الهيئة» تقيم احتفالية الوفاء والعرفان لـ «عبدالملك»

معتصم عبدالله (دبي)

برعاية وحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تنظم الهيئة في العاشرة مساء الغد بقاعة بني ياس بفندق حياة جراند دبي، احتفالية «الوفاء والعرفان» على شرف إبراهيم عبدالملك، الأمين العام للهيئة، بعد ترجله عن منصب الأمين العام الذي يشغله منذ العام 2006، وقبول استقالته المقدمة في اجتماع مجلس الإدارة الأخير في أبريل الماضي.

ووجهت «الهيئة» الدعوة للاتحادات الرياضية وممثلي وسائل الإعلام لحضور الاحتفالية التي ستكون بمثابة منتدى جامع لكل الرياضات والاتحادات، يذكر أن عبدالملك، الأمين العام المستقيل من منصب الأمين العام للهيئة، شغل مناصب رياضية عدة، بدأها كأمين سر النادي الأهلي 1979 - 1986، رئيس جمعية البولينج 1982 - 1985، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة 1985 - 1990، رئيس اللجنة التنظيمية للعبة كرة القدم لدول مجلس التعاون الخليجي 1985 - 1989، أمين سر اتحاد الكرة الطائرة 1992 - 1996، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة 1996 - 2000، رئيس اللجنة التنظيمية لكرة الطائرة لدول مجلس التعاون الخليجي 1996 - 2000، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية لدول مجلس التعاون الخليجي 1997 -2008، مدير مالي للجنة الأولمبية الوطنية 1997 -2001، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية 2001 - 2008.