مقتل 9 مدنيين بعملية أمنية شرق أفغانستان

كابول (وكالات)

قال مسؤولون: «إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا في عملية نفذتها قوات الأمن الأفغانية بإقليم ننكرهار في ساعة متأخرة أمس الأول، فيما استمر العنف في عموم البلاد». وذكر مكتب حاكم الإقليم الواقع في شرق أفغانستان في بيان أن بين الضحايا أقارب لرئيس المجلس الأعلى للبرلمان فضل هادي مسلميار. وأضاف أن «8 أشخاص أصيبوا أيضاً في العملية التي نفذت بمنطقة تشاباهار خارج مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم». وتحدث بعض السكان عن مقتل 12 في العملية وإصابة 28. وتشير أحدث أرقام صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إلى أن 763 مدنياً قتلوا وأصيب 1495 في أول 3 أشهر من العام وهو مستوى مشابه للعدد في العامين الماضيين.

وقال مسؤولون اليوم الثلاثاء: «إن هناك خطراً شديداً على منطقة في إقليم أرزكان تقع على طريق عبور رئيس من مناطق زراعة المخدرات في هلمند وقندهار».