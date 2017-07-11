40 ألف مشاركة لقصة طفلة.. خلال ساعة

القاهرة (الاتحاد)

حظيت قصة طفلة نشرتها والدتها من خلال «فيسبوك» على 40 ألف مشاركة خلال ساعة من نشرها للمعلومات مزودة بصورة ابنتها، وتلقت اتصالاً من شركة عالمية طلبت موافقة الأم على زيارة الشركة لها في المنزل، حيث ورد في حديث الأم اسم أحد منتجات تلك الشركة. وقد عانت الطفلة البريطانية إيفي راي ذات الثلاثة أعوام حالة إكزيما مؤلمة منذ مولدها، لدرجة أن بشرتها كانت تنزف بسبب رغبتها في حكها طوال الوقت وعدم قدرتها على النوم.

وأوضح الموقع الإلكتروني Mirror أن والدتها بيغ سويني من مدينة نوتنغهام في إنجلترا شعرت باليأس من إيجاد علاج لابنتها بعد أن اصطحبت عدداً لا حصر له من أطباء الجلدية الذين وصفوا لها المضادات الحيوية وكريم ستيرويد وجربت العديد من المعالجات الباهظة التكاليف بلا جدوى.

ورغم حضور جلسات العلاج المرهقة كل ثمانية أسابيع وتجربة الكثير من الأدوية المختلفة، ظل جلد الطفلة ملتهباً وأصيبت بطفح جلدي مؤلم حول فمها وعلى يديها وخلف ركبتيها، إلى أن قررت الأم شراء زجاجة مرطب الأطفال بسعر 3.99 جنيه إسترليني أثناء تسوقها وفوجئت في خلال أسبوع بأن ابنتها قد شُفِيت.