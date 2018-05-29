جورجيا تقطع العلاقات مع سوريا



تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 تبليسي (وكالات) قطعت جورجيا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا على خلفية اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وذكرت الخارجية الجورجية، أنها باشرت بتنفيذ إجراءات قطع العلاقات مع سوريا، مبينة أنه تم اتخاذ هذه الخطوة، على خلفية اعتراف دمشق باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي وقت سابق، اعترفت سوريا باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأقامت، علاقات دبلوماسية رسمية معهما على مستوى السفراء، لتكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين اللتين أعلنتا استقلالهما أثناء الحرب الروسية -الجورجية التي اندلعت في 7 أغسطس 2008.