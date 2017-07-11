أربعة أسود تهرب من متنزّه

فر أربعة أسود من متنزه «كروغر» في جنوب إفريقيا الذي يقبل عليه السياح في رحلات سافاري، على ما أعلنت السلطات.

وقد رصدت الأسود الذكور الأربعة مساء الأحد في بلدة «ماتسولو» بالقرب من المتنزه الواقع في شمال شرق البلاد.



ودعت هيئة المتنزهات الوطنية جنوب الإفريقية «المقيمين إلى أقصى درجات الحذر» وإلى الاتصال بالسلطات ما إن يرصدوا «هذه الحيوانات المفترسة».



وكانت خمسة أسود نجحت في مايو الماضي في الفرار من متنزه «كروغر» المسيج. وتمكن حراس الغابات من العثور على أربعة منها سريعاً.

وما يزال الخامس هارباً أو إنه عاد من تلقاء نفسه إلى المتنزه، على ما أفاد ناطق باسم الهيئة وليام ماباسا في اتصال هاتفي.



والسيناريو الثاني أكثر ترجيحا إذ لم تسجل أي أضرار ناجمة عن أسد.

وعرف أسد آخر يدعى «سيلسفتر» شهرة نسبية في الآونة الأخيرة بعبوره مرتين سياج منتزه «كارو» الوطني (جنوب) وقد قضى خلال مغامرته هذه على عشرات من رؤوس المواشي.