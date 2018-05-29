تحقيق أممي بـ92 هجوماً على منشآت وأطقم طبية في سوريا

الأمم المتحدة، نيويورك (أ ف ب)

بدأت الأمم المتحدة تحقيقاً في هجمات استهدفت مستشفيات وعيادات في سوريا نُفذت بعد تحديد موقعها مسبقاً لروسيا والولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤول المساعدات الأممي أمس. وأبلغ مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة مارك لوكوك، مجلس الأمن «نحقق في عدد من حالات هوجمت فيها مرافق طبية بعد وقت قصير من وضعها خارج مناطق النزاع» دون أن يقدم تفاصيل إضافية لكنه قال «أوّد أن أؤكد حجم قلقي حيال ذلك.. هذا أمر يمكن أن أعود إليكم بشأنه». ووفقاً للأمم المتحدة، استُهدفت 4 منشآت صحية خلال مارس وأبريل الماضيين، بعد إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بمواقعها، اثنتان منها في عربين ودوما بالغوطة الشرقية، فضلاً عن مستشفيين في الزعفرانية بشمال حمص.

كما أبلغ لوكوك المجلس بأنه تم توثيق 92 هجوماً ضد الطاقم الطبي ومنشآت طبية سورية في الأشهر الأربعة الأولى للعام 2018، ما تسبب بمقتل 89 شخصاً وإصابة 135 آخرين. والاعتداءات على المستشفيات والمنشآت الطبية تعد خرقاً للقانوني الدولي الإنساني ويدينها مجلس الأمن باستمرار.

وبخصوص دخول المساعدات الإنسانية، قال لوكوك إن أول قافلة مساعدات منذ أكثر من شهرين من المقرر أن تدخل ريف حمص اليوم لنقل الغذاء والدواء لنحو 93 ألف شخص. لكنه أشار إلى أن حركة دخول المساعدات إلى دوما المنكوبة، وهي أكبر مدن الغوطة الشرقية والتي استعادتها القوات السورية الحكومية في أبريل الفائت، لا تزال متوقفة. ودعا لوكوك الحكومة السورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية التي عاد إليها أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.