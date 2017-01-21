«خريف» المغربي يفوز بجائزة سلطان القاسمي

وهران (رويترز)

أسدل الستار الليلة الماضية على الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي بتتويج العرض المغربي «خريف» بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأفضل عمل مسرحي عربي، وقيمتها 100 ألف درهم إماراتي (نحو 27 ألف دولار).

العرض من إخراج أسماء هوري، وتأليف شقيقتها الراحلة فاطمة هوري، وبطولة فريدة بو عزاوي وسليمة مومني. ويتناول قصة امرأة تصاب بالسرطان، وعلاقة المرأة بالرجل بعد اكتشاف هذا المرض، وماذا يطرأ على هذه العلاقة، كما يسلط الضوء على الجسد المريض في المجتمع ونظرته إليه.

تنافست على الجائزة ثمانية عروض من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن والكويت والعراق. وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقد والأكاديمي والشاعر السوداني يوسف عايدابي، وعضوية كل من: الممثلة اللبنانية رندة جوزيف الأسمر، والمخرج والأكاديمي السوري عجاج سليم الحفيري، والمخرج والكاتب الفلسطيني فتحي عبد الرحمن، والناقد البحريني يوسف الحمدان.

وقال عايدابي في كلمة إعلان نتيجة المسابقة عن العرض الفائز، «هذا العرض الذي نجح في الوصول إلى قلوب وعقول الجميع سهل ممتنع.. قدم لنا رؤية إبداعية واضحة قوية بليغة تمس البشرية جمعاء، لم تجعل من مغادرة الحياة عويلاً جانحاً، بل نشيداً للإرادة التي تتمسك بقيم الحياة وتقاوم كل الألم».

واستضافت مدينتا وهران ومستغانم الدورة التاسعة للمهرجان في الفترة من العاشر إلى التاسع عشر من يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 33 عرضاً مسرحياً، وحملت الدورة اسم المسرحي الجزائري الراحل عز الدين مجوبي.

وتابع ضيوف حفل الختام أوبريت «رحلة حب» من إنتاج الديوان الوطني للثقافة والإعلام، وإخراج فوزية آيت الحاج. كما كرم وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي في الحفل أعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الشارقة مقراً. وفي نهاية الحفل، أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله إقامة الدورة العاشرة للمهرجان في تونس.