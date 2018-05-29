«أوكسفام» تحذر من مجاعة بجنوب السودان

برلين (د ب أ)

حذرت منظمة «أوكسفام» الدولية الإغاثية من حدوث مجاعة في دولة جنوب السودان. وذكرت المنظمة امس في بيان أن خُمس الأسر في منطقة بيبور بولاية بوما يعانون من الجوع. وأشارت المنظمة إلى أن النزاع والحرب الأهلية الدائرة منذ أربعة أعوام في البلاد استنفدت مخزون الأفراد وأنهكت إمكانيات الإغاثة الذاتية للمحليات، مضيفة أن المواطنين هناك يضطرون إلى تناول الحشائش والأعشاب.

تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب السودان عانت من مجاعة طاحنة عام 2017، وقال المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب السودان، نيكولو دي مارزو، إن المساعدات الدولية تمكنت حتى الآن من الحد من المجاعة، «لكن الاحتياج يزيد إلى حد لم يعد بمقدور أوكسفام أو منظمات إغاثية أخرى معه إيقاف تفاقمه». وأكد دي مارزو الحاجة الملحة للتصرف لإنقاذ الأرواح في منطقة بيبور وجنوب السودان بأكمله.