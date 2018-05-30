قرقاش: خطوة في الاتجاه الصحيح ومحاولات شيطنة حفتر فشلت



تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 أبوظبي (الاتحاد) أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة بوزارة الخارجية بمؤتمر باريس حول الأمة الليبية ووصفه بأنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير شخصية محورية في المعادلة السياسية وأن محاولات شيطنته فشلت. وقال معاليه في تغريدات على صفحته في (تويتر): «حاضرا المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، نعمل مع المجتمع الدولي للخروج برؤية موحدة نحو الاستقرار في هذا الجزء الغالي من الوطن العربي». وأضاف أن «مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح». وتابع معاليه: «يبرز المشير خليفة حفتر من مؤتمر باريس حول ليبيا كأحد أهم الشخصيات المحورية في المعادلة السياسية، محاولات شيطنة حفتر فشلت فشلا ذريعا أمام مصداقيته في محاربة التطرّف والإرهاب».