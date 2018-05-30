114 قذيفة تنهمر على مستوطنات «غلاف غزة»

عبد الرحيم الريماوي ، علاء المشهراوي (غزة، القدس المحتلة)

شهدت حدود قطاع غزة حالة من التصعيد الخطير الذي ينذر بتطورات أكثر خطورة، بعد قصف قوات الاحتلال لمواقع في قطاع غزة، وسقوط 4 شهداء في صفوف المقاومة خلال 24 ساعة، فيما تجرأت الأخيرة بتصعيد وتيرة الرد بقصف مستوطنات «غلاف غزة» بعشرات القذائف الصاروخية والهاون، وسط تهديدات متبادلة بين الطرفين بالتصعيد، حيث أصيب 6 إسرائيليين، وصفت جراح أحدهم بالمتوسطة.

فقد أطلق فلسطينيون ظهر أمس 114 قذيفة صاروخية بحسب إحصائية للجيش الإسرائيلي نحو مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وذلك عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت عدداً منها. وأصيب 6 مستوطنين إسرائيليين، إضافة إلى جندي بجراح متوسطة بسقوط قذائف هاون على مستوطنة «أشكول»، وفقًا للقناة العاشرة العبرية.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن صواريخ عدة أطلقت باتجاه مستوطنات شمال غزة، وسقط بعضها في عسقلان وساحلها و«لخيش»، في حين تمكنت القبة من اعتراض صاروخين من دون وقوع إصابات.أما في شمال شرق القطاع، فقد أعلن عن اعتراض القبة الحديدية لصاروخين فوق مستوطنة «سديروت»، في حين سقطت بقايا الصواريخ داخل محيط مدرسة وسط المدينة، وفق الصحيفة.

ودوّت صافرات الإنذار المناطق المحاذية لجنوبي القطاع «أشكول» حيث سجل سقوط صواريخ عدة بمناطق مفتوحة واعتراض بعضها، بحسب زعم الاحتلال، ودعا جيش الاحتلال الموجودين على سواحل مستوطنة «زيكيم» شمالي القطاع إلى إخلائه فورًا لعدم وجود غرف آمنة في المكان، في الوقت الذي طالب فيه الجيش سكان الغلاف بوجه عام بالوجود قريباً من الغرف والأماكن الآمنة.