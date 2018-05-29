إسرائيل تعترض سفينة كسر الحصار

غزة (الاتحاد)
سيطرت البحرية الإسرائيلية على سفينة الحرية وكسر الحصار التي خرجت من أمام سواحل غزة، وقامت بسحب سفينة كسر الحصار إلى ميناء اسدود. وكانت هيئة كسر الحصار أعلنت انقطاع الاتصال مع سفينة الحرية بعد محاصرتها من قبل زوارق الجيش الاسرائيلي.
وأفادت الهيئة أن 4 زوارق حربية إسرائيلية حاصرت سفينة الحرية على بعد 12 ميلاً بحرياً، وانطلقت أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمجزرة سفينة مرمرة التركية التي ارتكبتها بحرية الجيش الاسرائيلي في المياه الإقليمية قبالة قطاع غزة في 29 مايو 2010، والتي أدت لاستشهاد عشرة متضامنين أتراك جاؤوا لرفع الحصار عن غزة.
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