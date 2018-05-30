تعزيزات عسكرية استعداداً لتحرير مركز مدينة الحديدة ومينائها

بسام عبد السلام، عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)

دفعت قوات الشرعية بتعزيزات عسكرية استعداداً لعملية تحرير مركز مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، ودمرت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات باتجاه مدينتي الخوخة والمخا، فيما شنت مقاتلات التحالف عدداً من الغارات الجوية على مواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء. ودفعت قوات الشرعية بتعزيزات عسكرية استعداداً لعملية تحرير مركز مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي في ظل التقدم المستمر الذي تحرزه القوات بإسناد القوات المسلحة الإماراتية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وأكد العميد لؤي الزامكي قائد لواء باب المندب قائد معسكر العمري في الساحل الغربي أن قوات اللواء دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مفرق البرح والوازعية لتأمين خط وجبهة البرح باتجاه محافظة الحديدة، مضيفاً أن هذا التدخل يأتي لتأمين العمليات العسكرية القادمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وأيضاً التقدم نحو استعادة مناطق جديدة في تعز. وأكد أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمران بالتقدم لتحرير مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية وهذا ضمن الخطة العسكرية المعدة وبدعم وإسناد كبير من قوات التحالف العربي في مقدمتهم القوات الإماراتية والسودانية التي تشارك بفاعلية في جبهات القتال بالساحل الغربي. وأضاف الزامكي أن قوات الجيش والمقاومة يواصلون تحقيق انتصارات ميدانية بهدف استعادة الدولة ورفع الظلم والفساد الذي عاناه الشعب من مرتزقة إيران ميليشيات الحوثي.

ووجه قائد لواء باب المندب ومعسكر العمري الشكر للقيادة الشرعية على متابعتها المتواصلة للانتصارات في الساحل الغربي، كما قدم الشكر والثناء للأشقاء في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم والإسناد للجبهات التي سوف تتوج بانتصارات وسيطرة واسعة للمحافظات ودحر للميليشيات الحوثية الانقلابية منها.

وفي السياق، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 15 غارة على مواقع وأهداف تابعة لميليشيات الحوثي في مديريتي «الدريهمي» و«باجل» جنوب وشرق مدينة الحديدة، مشيرة إلى أن الغارات دمرت آليات وعربات عسكرية للحوثيين وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك، دمرت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي أمس، 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مدينتي الخوخة والمخا على الساحل الغربي لليمن. وذكرت مصادر عسكرية في المقاومة اليمنية، أن بطاريات «باتريوت» المضادة للصواريخ الباليستية والتابعة للتحالف العربي اعترضت 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينتي الخوخة والمخا الساحلتين. وأكدت المصادر تدمير الصواريخ الباليستية دون وقوع أضرار ناتجة عن تساقط شظايا الصواريخ المدمرة. كما استهدفت طائرات التحالف فجر أمس، منصات لإطلاق صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية «المخادر» بمحافظة إب.

وأوضحت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف أغارت على مواقع منصات للصواريخ في منطقة «شنين» بمديرية المخادر ما أدى إلى تدميرها. وفي السياق، تمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي أمس، من تحرير جبل «العويِّد» الاستراتيجي المطل على مفرق «العيار» و«وادي الجسر» وقرية «حراز» في «مقبنة» بمحافظة تعز. وقال متحدث عسكري إن الجبل يطل على منطقة «الأخلود» وموقع «الحصن» اللذين أصبحا تحت السيطرة النارية لقوات الشرعية، مشيراً إلى تكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة وسط حالة من الانهيار والتقهقر.

وفي السياق ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي، في الساعات الأولى من فجر أمس، عدداً من الغارات الجوية على عدد من مواقع ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، شمالي اليمن. وأكدت مصادر محلية بحسب موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش، أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية على تجمع للميليشيات في قاع القيض، جنوب العاصمة، كما شنت 3 غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، جنوب شرقي صنعاء. وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت، أمس الأول، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهة مقبنة، غربي تعز. وأكدت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية تجمعاً لميليشيا الحوثي في جبل العويد، أسفرت عن تدمير عتاد، كما استهدفت بغارة أخرى موقعاً للميليشيا في تبة عسيلة، أدت إلى مقتل عدد من عناصرها وجرح آخرين. كما شملت غارات التحالف أهدافاً وتحركات للميليشيات الحوثية في منطقة «المزرق» شمال مدينة حرض الحدودية مع السعودية بمحافظة حجة، واستهدفت بـ10غارات مواقع الميليشيات في مديريتي كتاف ورازح بمحافظة صعدة معقل الحوثيين.