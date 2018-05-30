خبراء: إجراءات قاسية للخطوط القطرية لتفادي «شبح الإفلاس»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بات مستقبل الخطوط الجوية القطرية مع اقتراب دخول المقاطعة الرباعية العربية لقطر عامها الثاني، محفوفاً بالمخاطر والأزمات، بعد أن هبطت الناقلة اضطرارياً في مستنقع الخسائر الذي تتزايد رقعته يوماً بعد يوم، ليصعب الإقلاع منه في ظل مكابرة قطر وعدم استجابتها لمطالب الرباعي العربي. وتوقع خبراء في قطاع الطيران أن تواجه الخطوط الجوية القطرية خيارات صعبة في المرحلة المقبلة، إذا ما استمرت المقاطعة لعام أو عامين آخرين، لافتين إلى أن الخسائر التشغيلية التي تتكبدها الشركة، قد تدفعها إلى اتخاذ إجراءات قاسية لمواجهة عاصفة الخسائر التي دفعت رئيس الشركة للحديث عن خطة إنقاذ مالي لتفادي شبح الإفلاس.

وأوضح هؤلاء أن تأكيد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن الشركة قد مُنيت بخسائر كبيرة خلال السنة المالية المنصرمة، المنتهية في 31 مارس الماضي، يترجم الواقع الصعب الذي تعيشه الناقلة ويرسم ملامح مستقبل مجهول يتوقع أن تواصل فيه الناقلة نزف الخسائر، رغم المحاولات اليائسة لمعالجة الوضع التشغيلي الصعب الذي تمر به الشركة.

خسائر تفوق التوقعات

وفي هذا الإطار، أكد محمود كامل الخبير في شؤون الطيران والسفر، أن الإجراءات التي تقوم بها «القطرية» حالياً لتقليص الخسائر لن تجدى على المدى البعيد، خاصة أن الشركة عليها التزامات مالية كبيرة متعلقة بطلبيات الشراء التي تقدمت بها خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الخسائر الفادحة التي تتكبدها الشركة تفوق التوقعات. وأوضح أن الخسائر التشغيلية لا تقتصر فقط على عملياتها في أسواق الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وأسواق المنطقة، بل امتدت إلى الوجهات الأخرى، خاصة الخطوط طويلة المدى التي تعاني ارتفاع تكلفة التشغيل وتراجعاً حاداً في الإيرادات نتيجة تدني الطلب.