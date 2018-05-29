«وول ستريت»: انسحاب واشنطن من الاتفاق الإيراني يفاقم أزمة قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية: «إن قطر قد تواجه مشكلة في التوريد والاستهلاك الداخلي لمختلف المنتجات والسلع، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني». وأوضحت الصحيفة، أن الانسحاب يعني تطبيق مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد طهران، في الوقت الذي تعتمد فيه الدوحة بشكل رئيس طوال عام مضى على العلاقات التجارية مع إيران وتركيا لسد الحاجة في الأسواق الداخلية.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن قطر عانت بشكل واضح على مدار الفترة الماضية من المقاطعة العربية.

وانخفضت واردات قطر نحو 40%، مقارنة بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة.

وأوردت الصحيفة في تقرير حديث لها، أن قرار الدوحة الأخير بشأن منع تداول البضائع من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، يشير إلى مواصلة المعاناة التي تواجهها قطر نتيجة استمرار المقاطعة.