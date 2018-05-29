الحوثيون يعدمون قيادياً كشف فسادهم

صنعاء (الاتحاد)
أفادت مصادر إعلامية يمنية، أمس، بقيام ميليشيات الحوثي مؤخراً بإعدام قيادي ميداني كشف فساد قياديين كبار في الميليشيا الانقلابية ينتمون لمحافظة صعدة.
وقال محمد عايش الصحفي اليمني الذي كان حتى وقت قريب مقرباً من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي: «إن «مجموعة فاسدة من صعدة» كانت تتولى عملية توصيل الإمدادات إلى الميليشيات، قامت بإعدام القيادي الميداني، فضل البنوري، وهو من أبناء منطقة حراز التابعة لمحافظة صنعاء، وذلك على خلفية كشفه فسادها وبيعها معظم الإمدادات في السوق السوداء».
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واختتم عايش إفادته بأن جماعة الحوثي «أصبحت غابة يأكل بعضها بعضاً، وتنخر فيها الجريمة والفساد كالسرطان».