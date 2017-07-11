«سي إن إن» تكشف عن وثائق اتفاق الرياض الذي انتهكته قطر

أبوظبي - عواصم (وكالات)

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً أكدت فيه أن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية أمس تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وقال البيان: تؤكد الدول الأربع، إن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» العالمية، وشملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي &rlm2014 تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وتشدد الدول الأربع على أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية قد كشفت بالوثائق إخلال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعهدات وقع عليها شخصياً مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في اتفاق 2013 في الرياض، والتي تلاها الاتفاق التكميلي في 2014، واللذين لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض.