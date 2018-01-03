الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

واشنطن (رويترز)

سجلت أسعار الذهب بداية قوية في عام 2018 أمس، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته فيما يزيد على 3 أشهر، مدعوماً بعوامل فنية بعدما تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1308.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر عند 1310.30 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1310.50 دولار للأوقية.

وقال محللون ومتعاملون إن الذهب ارتفع بسبب عوامل فنية بعدما أغلق فوق المتوسط المتحرك لمئتي يوم ومئة يوم على مدى الأسبوعين الماضيين، عقب أن تخطى مستوى المقاومة النفسية عند 1300 دولار يوم الجمعة، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 13% العام الماضي، مسجلاً أفضل أداء سنوي منذ 2010. وغذى الصعود تعثر الدولار وتوترات سياسية وانحسار القلق إزاء تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 17.04 دولار. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.49 دولار.

وصعد البلاديوم 1% إلى 1072.50 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 عند 1074.30 دولار.