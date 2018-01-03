الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

واشنطن (رويترز)
سجلت أسعار الذهب بداية قوية في عام 2018 أمس، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته فيما يزيد على 3 أشهر، مدعوماً بعوامل فنية بعدما تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1308.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر عند 1310.30 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1310.50 دولار للأوقية.
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وصعد البلاديوم 1% إلى 1072.50 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 عند 1074.30 دولار.