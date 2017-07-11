محمد بن زايد: تنويع الخيارات الاستراتيجية لشركاتنا الوطنية يعزز تنافسيتها وريادتها إقليمياً وعالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن تنويع الخيارات الاستراتيجية الاستثمارية لشركاتنا الوطنية يعزز تنافسيتها وريادتها إقليمياً وعالمياً.

وقال سموه في تغريدات على «تويتر» أمس: «إن مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تأتي في إطار مرحلة انتقالية لرفد أعمالها واستثماراتها بأفق ومسارات جديدة، تحقق لها قفزات نوعية ومتميزة». وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «إن خطوة (أدنوك) تهدف إلى التوسع في النمو والتعدد في المكاسب والعوائد الاستثمارية، بما يواكب الحاجة المتنامية لمتطلبات المستقبل». وكانت «أدنوك» قد أطلقت برنامج مبادرات جديدة، يهدف إلى تنفيذ استراتيجيتها لعام 2030، ويستند إلى نموذجها التشغيلي المرن.

وتشمل المبادرات توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تركز حالياً على الاستكشاف والتطوير والإنتاج لتغطي مختلف جوانب ومراحل الأعمال، بما فيها تطوير مشاريع الغاز والنقل والتوزيع والتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى تعزيز المرونة والكفاءة والفعالية والإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، في حوار أمس مع «الاتحاد»: «إن (أدنوك) تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة باستشراف المستقبل، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وتعزيز المرونة والاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة، وإرساء ثقافة مؤسسية قائمة على الأنظمة والحوكمة والأداء المتميز، لتسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز المرونة، وزيادة القيمة، مع الالتزام بالمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والعاملين، وعلى أمن وسلامة المنشآت والعمليات».