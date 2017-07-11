«الخارجية»: 130 دولة يمكن للمواطنين دخولها دون تأشيرة مسبقة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن المواطنين يمكنهم دخول 130 دولة من دون تأشيرة مسبقة، تضم الإعفاء من تأشيرات الزيارات أو الحصول عليها عن طريق «الإنترنت»، أو في المطارات.

وأدرجت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بهذه الدول، التي يمكن للمواطنين من حملة جوازات السفر العادية دخولها من دون إجراءات مسبقة لإصدار التأشيرات، وتضم 100 دولة، وأخرى 25 تطلب الحصول على تأشيرة الدخول في مطاراتها، و5 دول يجب على المواطنين التقديم لتأشيراتها عبر «الإنترنت».

وبينت أن الدول العربية كافة لا تحتاج لتأشيرة دخول، بما في ذلك دول الخليج العربي باستثناء قطر، التي تدرج تحت بند (ممنوع السفر إليها)، إذ يمكن للمواطنين حملة جوازات السفر بمختلف أنواعها من دخول تلك الدول من دون تأشيرات، حيث يحصل المواطن على ختم الدخول في مطار الدولة التي يرغب بالسفر إليها، كما يمكن للمواطنين الدخول من دون تأشيرات إلى كل من الفلبين وتايلاند وتركمانستان والصين وهونج كونج وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان وبروناي وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان وبوتسوانا واريتريا وسيشيل وموريشيوس وسوازيلاند.

وأضافت: إن المواطنين يمكنهم الحصول على التأشيرة من المطارات في بنجلاديش وجيبوتي ودومينيكا وغينيا بيساو وكينيا وكمبوديا وسريلانكا ومدغشقر وموريتانيا وجزر المالديف وموزامبيق ونيكاراجوا وتوجو وجمهورية تيمور وتوفالوا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وفانواتو وجمهورية لاوس وكوت ديفوار والرأس الأخضر وجزر مارشال وجزر الكوك وجزر نييوي وأذربيجان (جوازات السفر العادية والمهمة) ونيبال (جوازات السفر العادية فقط)، وإندونيسيا (جوازات السفر العادية).