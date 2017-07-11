غرق المزيد من «مجانين السيلفي» في الهند

نيودلهي (د ب أ)

أعلنت الشرطة الهندية، أمس الاثنين، مقتل ثلاثة رجال على الأقل، بالإضافة إلى وجود مخاوف بشأن غرق خمسة آخرين، بعد انقلاب قاربهم في أحد الأنهار بوسط الهند، أثناء قيامهم بالتقاط صور «سيلفي» وتصوير مقاطع فيديو لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقع الحادث مساء أمس الأول الأحد، أثناء خروج مجموعة من 10 رجال، تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاماً، في قارب للصيد بنهر فينا القريب من مدينة ناجبور.

وقال تشانراشيخار باهادور، قائد شرطة المنطقة، إن قائد القارب أنقذ اثنين من الرجال، كما تم انتشال ثلاث جثث بعد ظهر أمس الاثنين. وأوضح باهادور: «توصلنا أثناء التحقيقات الأولية إلى أن المجموعة كانت مشغولة بتصوير مقاطع الفيديو، والتقاط صور السيلفي على متن القارب».

وأضاف: «يقول الناجون، إن القارب فقد توازنه وانقلب عندما انتقل عدد من الرجال إلى أحد جانبيه، للوقوف لالتقاط صور سيلفي أو تصوير مقطع فيديو». وقال إن «الرجال كانوا قد نشروا مقطع فيديو على موقع «فيسبوك» قبل دقائق من انقلاب القارب». ويشار إلى أن الهند لديها أعلى معدل من الوفيات المرتبطة بالتقاط صور السيلفي، بحسب دراسة أجرتها جامعة «كارنيجى مليون»، والتي كشفت أن الهند استحوذت على نسبة 60% من حوادث السيلفي في العالم بعدد 127 حادثاً بين مارس 2014 وسبتمبر 2016.