«حوض أسماك فني» بمصابيح «الليد»

طوكيو (رويترز)

يستخدم فنان ياباني آلاف الأسماك في أحواض مزينة بالأضواء الساطعة لتكوين مشهد بصري أخاذ يجتذب عشرات الآلاف في طوكيو.

يضم المعرض المتنقل للفنان هيدتومو كيمورا وهو بعنوان «حوض أسماك فني» نحو خمسة آلاف سمكة ذهبية وثلاثة آلاف من الكائنات البحرية الأخرى مثل حصان البحر في 130 حوضاً مضاءة بمصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء «ليد» بأشكال وألوان وأحجام متنوعة.

وتضفي أضواء الليد طيفاً من الألوان على الصور المتحركة في المعرض في ظل خلفية موسيقية، ومن بينها لقطة لتساقط إحدى زهور الكريز التي تعرف باسم ساكورا في هدوء.

ويضم معرض هذا العام المئات من مختلف أنواع الأسماك الذهبية التي تسبح في أحواض على شكل فقاقيع مصنوعة من عدسات مكبرة ومغطاة بأشرطة من الدانتيل أو تأخذ شكل المصابيح اليابانية التقليدية وغيرها.

ويقام المعرض في قاعة نيهونباشي ميتسوي حتى 24 سبتمبر المقبل.