البريطاني هولاند يضع «سبايدرمان» في الصدارة

واشنطن (أ ف ب)

تصدر الجزء الأخير من سلسلة أفلام «سبايدرمان: هوم كامينج» شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع بدء عرضه في الصالات، على ما أظهرت الأرقام الموقتة التي نشرتها شركة «أكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

يؤدي دور الرجل العنكبوت هذه المرة ممثل جديد هو البريطاني «توم هولاند»، وسبق أن أدى الممثل الدور نفسه في فيلم «كابتن أميركا: سيفيل وور» عام 2016.

وحقق الفيلم الذي يشارك فيه أيضاً روبرت داوني جونيور ومايكل كيتون وماريزا توميي 117 مليون دولار بين يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وتراجع فيلم «ديسبيكبل مي 3» تالياً إلى المرتبة الثانية مع 37 مليون دولار، ليصل مجموعه في أسبوعين إلى 149 مليوناً. وتلاه في المرتبة الثالثة فيلم «بايبي درايفر» من بطولة أنسيل جورت وكيفن سبايسي الذي حصد 12.5 مليون دولار، رافعاً مجموعه إلى 56.9 مليون في أسبوعين. وحافظ فيلم «ووندر وومان» على المرتبة الرابعة، محققاً 10.1 مليون دولار، وقد جمع في ستة أسابيع 745.8 مليون في العالم.

وخسر فيلم «ذا ترانسفورمرز: ذا لاست نايت» مركزين ليحتل المرتبة الخامسة مع 6.3 مليون دولار.

أما المرتبة السادسة، فكانت من نصيب «كارز 3» الذي حقق 5.6 مليون دولار.

وحل في المرتبة السابعة فيلم «ذا هاوس» مع 4.8 مليون دولار، وتلاه في المركز الثامن فيلم «ذا بيغ سيك»، محققاً 3.6 مليون دولار. واحتل المرتبة التاسعة «47 ميترز داون» حاصداً 2.8 مليون دولار.

أما المرتبة العاشرة، فعادت إلى فيلم «ذا بغايلد» من إخراج صوفيا كوبولا الذي حقق 2.1 مليون دولار.