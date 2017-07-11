«يوتيوب» يفتح أبواب الشهرة لمواهب مغمورة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تشكل خدمة موقع «يوتيوب» منذ إطلاقها في مطلع الألفية الثالثة منصة لأشخاص مغمورين ينشدون الشهرة والثروة، وباتت أداة يلجأ إليها كبار المسؤولين في هوليوود لاكتشاف مواهب جديدة. يتمتع عدد متزايد من نجوم «يوتيوب» بقاعدة كبيرة من المعجبين الذين يطلعون على منشوراتهم ملايين المرات على الأجهزة الكبيرة والصغيرة، ما يقلب المعايير التقليدية لاكتشاف المواهب.

وقد تكون الممثلة ومؤلفة الأعمال الكوميدية إيسا راي (32 عاماً) خير مثال على هذا التحول. فمن المرتقب أن يبدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل «إنسيكيور» في 23 يوليو على قناة «اتش بي او»، وهو مستوحى من أشرطة فيديو لقيت رواجاً كبيراً لـ «متاعب فتاة سوداء غريبة» كانت تنشرها راي على «فيسبوك».

وأقرت الشابة خلال لقاء أجرته مؤخراً مع الصحافة في بيفرلي هيلز «اكتشاف موهبة شخص ما على الإنترنت أقل حدوثاً هذا صحيح، لكن الأمر قد يحصل. وأنا أشاهد باستمرار المسلسلات على الإنترنت وأجد أن مؤلفيها موهوبون»، ويتتبع «إنسيكيور» حياة صديقتين هما إيسا راي ومولي كارتر، في جنوب لوس أنجلوس.

واستغرقت مرحلة التحضير للنسخة التلفزيونية من المسلسل وقتاً طويلاً، وقد شاهدها 25 مليون شخص منذ إطلاقها سنة 2011. وأشاد النقاد بأسلوب راي في الكتابة، ووصفها الواقعي لمشاكل المجتمع، وتوصيفها الدقيق لصداقة تربط بين امرأتين سوداوين. وقد رشحت راي بفضل الجزء الأول من المسلسل لجائزة «جرامي».