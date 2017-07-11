«مركز جمعة الماجد» يفتتح موسمه الثقافي بدورة التدقيق اللغوي

دبي (الاتحاد)

افتتح مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث موسمه الثقافي الصيفي بدورة بعنوان «التدقيق اللغوي مناهجه وضوابطه»، والتي انطلقت يوم السبت وختمت أمس الأول الأحد، وقدمها الخبير اللغوي محمد الأمين السملالي، مؤلف كتاب (الخط الأحمر مقدمات في فن التدقيق اللغوي)، وحضرها 44 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات، منها وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأكاديمية شرطة دبي، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية بدبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

ويهدف المركز من تقديم هذه الدورة إلى المساهمة في دعم أنشطة وفعاليات عام الخير في الدولة، وذلك من خلال تنظيم الدورات وورش العمل التي تساهم في نشر الثقافة لأفراد المجتمع المحلي، كما يهدف إلى نشر الاهتمام باللغة العربية، والعناية بتعلمها.

وبدأ السملالي الدورة بالحديث عن مفهوم التدقیق اللغوي وتاریخه، والأدوات التي يحتاج إليها المدقق اللغوي الناجح، وتطرق إلى الأخطاء اللغوية الشائعة في زماننا، وأنواعها وأسبابها، ونبه على الوسطية في التصويب والتخطئة فلا يتعجل المدقق بالحكم على النص بأنه صواب أو خطأ، نظراً لاتساع اللغة العربية وكثرة المترادفات فيها. ومن المحاور المهمة التي اشتملت عليها الدورة إشكالات الترجمة وتحدياتها، وعلامات الترقيم وأهميتها. وقام المتدربون بالتطبيق العملي على نماذج من النصوص، وجرى مناقشة الأخطاء الواردة فيها وتصويبها. وفي ختام الدورة، قام الدكتور محمد كامل المدير العام للمركز بشكر المدرب وتكريمه على تطوعه وتقديمه لهذه الدورة، كما جرى توزيع الشهادات على المشاركين.