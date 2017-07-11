مرعي الحليان عضو لجنة تحكيم «عكاظ للإبداع المسرحي»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك الفنان الإماراتي القدير مرعي الحليان في جائزة عكاظ للإبداع المسرحي في دورتها الأولى، ضمن سوق عكاظ، كعضو في لجنة تحكيم للمسابقة التي ستقام في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، والتي ستنطلق غدا الأربعاء الموافق الثاني عشر من يوليو الجاري. وتضم لجنة تحكيم الجائزة، بالإضافة إلى الحليان، كلا من عبدالعزيز إسماعيل وصالح زمانان من السعودية، ويوسف الحمدان وخالد الرويعي من البحرين.

تشارك في المسابقة سبعة عروض مسرحية، قدمت من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهي: مسرحية (الحقيبة) لنادي المسرح بجامعة الملك فيصل بالأحساء، مسرحية (ثقوب) لفرقة نادي طيبة المسرحي، مسرحية (جنون بشر) لفرقة أرين المسرحية، مسرحية (تشابك) لفرقة الوطن المسرحية الرياض، مسرحية (غمام) لنادي المسرح بجامعة الملك خالد بأبها، مسرحية (نعش) لنادي المسرح بجامعة الطائف، ومسرحية (أزيز الزوايا) لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالدمام، حيث ستقام جميع العروض على قاعة فهد رده للفنون بجمعية الثقافة والفنون بالطائف. وتتنافس هذه العروض على مجموعة من الجوائز في التأليف والإخراج والتمثيل والمؤثرات الصوتية والإضاءة المسرحية، بالإضافة إلى جائزة عكاظ الكبرى للإبداع المسرحي، والبالغة مائة ألف ريال لأفضل عرض مسرحي متكامل.

حصل الحليان، الكاتب والمخرج والممثل خلال مشواره المسرحي الطويل على العديد من الجوائز والتكريمات في المسرح والإذاعة والتلفزيون محلياً وخليجياً وعربياً، آخرها تكريمه في مهرجان أيام الشارقة المسرحية ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل، ونيله جائزة التأليف المسرحي عن مسرحية «شيطان البحر»، وجائزة التمثيل عن دوره في مسرحية «الحصالة»، وتضاف مشاركته في هذه الجائزة إلى سلسلة المشاركات المسرحية الخارجية المتميزة التي ذهب إليها الحليان وعكس من خلالها الوجه المتطور للمسرح الإماراتي.