زيوريخ أغلى مدن العالم والقاهرة أرخصها

زيوريخ (رويترز)

أظهر تصنيف سنوي يعده بنك «يو.بي.إس» السويسري، ويشمل 77 مركزا حضريا أمس، أن زيوريخ، المركز المالي السويسري، تظل أغلى مدينة كبرى في العام والعاصمة المصرية القاهرة هي الأرخص.

وتشير الدراسة، التي تعتبر مدينة نيويورك قاعدة القياس، إلى أن لوس أنجلوس تمثل أفضل قوة شرائية في العالم للعامل متوسط الأجر، فسكانها يستطيعون شراء أكثر مما يستطيع سكان نيويورك شراءه بمقدار الربع.

لكن مع أخذ ارتفاع الأجور في زوريخ في الحسبان يأتي سكانها في المرتبة الثانية بعد لوس أنجلوس من حيث القوة الشرائية، وتأتي نيويورك في المرتبة العاشرة ولندن رقم 23.

بحث بنك «يو.بي.إس» في مجموعة بيانات فرعية عن المكان الأفضل الذي يمكن فيه لمن بلغوا مرحلة الشباب في سنوات الألفية الثالثة الأولى شراء مجموعة من السلع والخدمات تشمل هاتف «آبل» وجهاز كمبيوتر محمولاً، واشتراك في خدمة «نتفليكس».

وأظهرت الدراسة أيضاً أن زوجين يسعيان لوجبة عشاء مع زجاجة نبيذ وعرض سينما سيدفعان أكثر في طوكيو ونيويورك وستوكهولم وسيدفعان أقل في براغ ومكسيكوسيتي وريو دي جانيرو.