«إيرباص» تؤكد ارتفاع طلبية «لوفتهانزا» إلى 395 طائرة



تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018 أبوظبي (الاتحاد) أكدت «إيرباص» أن مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية طلبت 6 طائرات «إيرباص» إضافية طراز «A320neo» بعد قرار المجلس الإشرافي على الشركة مطلع مايو الجاري، ليصل بذلك إجمالي الطلبية التاريخية الخاصة بالناقلة الألمانية إلى 122 طائرة من عائلة «A320neo» بواقع 77 طائرة طراز «A320neo» و45 طائرة طراز «A321neo». كما أضافت مجموعة «لوفتهانزا» أيضاً 3 طائرات طراز «A320ceo»، ليصل إجمالي الطلبية الخاصة بالشركة 273 طائرة من طراز «A320ceo». وإضافة إلى إجمالي طلبيات مجموعة «لوفتهانزا» الذي يصل إلى 395 طائرة من عائلة «A320»، فإنها تعد أكبر مشغل لعائلة طائرات «A320» بوجود 400 طائرة في الخدمة، كما أنها المشغل الأول لطائرة إيرباص من طراز «A320neo». وتمتاز عائلة «A320» بتوفير أحدث الابتكارات التكنولوجية بما في ذلك محركات الجيل الجديد والجنيحات من نوع «Sharklet»، اللذان يوفران في استهلاك الوقود بنسبة 15% عند التسليم كما سيتم رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2020. ومن خلال أكثر من 6 آلاف طلبية من أكثر من 100 مشغل منذ إطلاقها في عام 2010، استحوذت عائلة «A320» على أكثر من 60% من حصة سوق الطائرات الأحادية الممر على مستوى العالم.