بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

الرياض (د ب أ)

احتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة (غرب) السعودية بمغادرة أول رحلة لطائرة تابعة للخطوط السعودية للمطار عبر «الصالة رقم 1» متجهة إلى محافظة القريات، وذلك عند الساعة 5.15 من فجر اليوم الثلاثاء. ووثقت صور احتفال إدارة ومسؤولي مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بوداع ركاب طائرة الخطوط السعودية المغادرة إلى محافظة القريات، إيذانا ببدء التشغيل التجريبي للمطار.

وكان وزير النقل السعودي نبيل العامودي قد صرح مؤخراً بأن مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد أكبر بـ5 مرات، وبطاقة استيعابية لـ 50 مليون مسافر سنوياً، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في مايو الجاري.

وبلغت تكلفة إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الجديد 27 مليار ريال، ويستوعب المطار 30 مليون مسافر، وتشمل البنية التحتية ليس فقط المرحلة الأولى بل المرحلة الثانية وتتضمن كل الطرق والجسور، كما تشتمل مباني المطار على 46 بوابة فيما تستوعب 92 طائرة في التوقيت ذاته.

ويعد مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد أكبر المطارات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا ويتربع على أرضٍ تبلغ مساحتها قرابة 105 آلاف كيلومتر مربع، تحتوي في داخلها على العديد من المنشآت والمرافق التي تخدم المطار، حيث تقرر تنفيذ المشروع بجميع مراحله على الأرض نفسها.