مصر وفرنسا تنفذان تدريباً مشتركاً للقوات البحرية



تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 القاهرة (د ب أ) أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أمس أن وحدات من القوات البحرية من كل من مصر وفرنسا ستنفذان لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين الأبيض المتوسط والأحمر أنشطة وفعاليات التدريب البحري المشترك «كليوباترا 2017». ووفقا لبيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، فإن العديد من الوحدات والقطع البحرية تشارك في التدريب، من بينها حاملتا المروحيات من طراز «ميسترال» اللتان اشترتهما مصر من فرنسا، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز «إف 16» المصرية.