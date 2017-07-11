مركز «صواب» يفضح مزاعم «داعش» ويهدم خرافة مدينتهم الفاضلة

أبوظبي (وام)

أطلق مركز «صواب»، المبادرة الإماراتية الأميركية المشتركة لمكافحة دعايات وأفكار داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، والترويج للبدائل الإيجابية المضادة للتطرف، حملة جديدة لتسليط الضوء على أكاذيب وضلالات «داعش»، وفضح مزاعمه من خلال وسم #خديعة_داعش.

وتستمر الحملة خلال الفترة من العاشر من يوليو وحتى الثاني عشر منه باللغتين العربية والإنجليزية على منصات صواب: «تويتر وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب».

وبينما يفقد «داعش» الأراضي في ساحة المعركة.. تنكشف المزيد من المعلومات التي تناقض ادعاء الجماعة الإرهابية بإنشاء مدينتهم المثالية الفاضلة ذات الأسواق المزدهرة والاقتصاد الفاعل والسكان الراضين السعداء.

وتروي الوثائق المستردة وشهادات شهود العيان والمنشقين والنتائج على الأرض.. قصة مختلفة للغاية بشأن استعباد السكان المحليين والتمييز العنصري بين أعضاء الجماعة، ونهب الموارد الطبيعية والآثار القديمة لتغذية آلة الجماعة الإرهابية.. وجمع مركز «صواب» خلال الحملة وعرض الكثير من الأدلة الموثقة لذلك لضمان نشرها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.