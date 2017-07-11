السودان يأمل في «قرار شجاع» من ترامب لرفع العقوبات

الخرطوم (أ ف ب)

يأمل السودان أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الحالي قراراً يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ عقود عدة، رغم مطالبة منظمات حقوقية الإبقاء عليها، وقال عبد الغني النعيم المسؤول الرفيع في الخارجية السودانية لفرانس برس قبل انتهاء فترة مراجعة العقوبات الأربعاء: «لقد حان الوقت لرفع دائم للعقوبات عن السودان»، وأضاف: «نعول على الرئيس دونالد ترامب ليصدر قراراً شجاعاً يجعل ليس فقط شعب السودان يشعر بالسعادة ولكن أفريقيا كلها».

وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997 بتهمة دعمها المفترض للجماعات المسلحة، وخصوصاً تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في الخرطوم بين عامي 1992 و1996، كما تبرر واشنطن العقوبات المفروضة طوال هذه السنوات باتباع الخرطوم خطة الأرض المحروقة التي تنتهجها في حربها ضد متمردين من أقليات عرقية في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، إلا أن الرئيس باراك أوباما خفف العقوبات قبل انتهاء ولايته في محاولة لتحسين العلاقات مع السودان برئاسة عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة تتعلق بالنزاع في دارفور، لكنه ربط رفعها بشكل دائم بإحراز تقدم في خمسة مجالات تثير قلق واشنطن خلال فترة مراجعة تستمر ستة أشهر تنتهي غداً الأربعاء.

وتشمل المجالات الخمسة التي تعرف باسم «خمسة مسارات»، وصولاً أفضل للعاملين في منظمات الإغاثة إلى مناطق النزاع، ووقف دعم المتمردين في جنوب السودان، وإنهاء الأعمال القتالية في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والتعاون لمكافحة الإرهاب مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، وبإمكان ترامب رفع العقوبات بشكل دائم أو تمديد فترة المراجعة أو إعادة فرضها كلياً، وقال النعيم: «يعمل البلدان معاً على خطة المسارات الخمسة هذه، وأستطيع أن أقول إن علاقاتنا قد وصلت إلى عصر جديد».

وأضاف: «من المنطقي الآن رفع العقوبات ونحن حققنا تقدماً كبيراً في المسارات الخمسة».