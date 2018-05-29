حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي بدعم من أسهم قطاع «البنوك»، فيما استمر أداء سوق دبي المالي تحركه العرضي نتيجة هدوء التعاملات وتراجع السيولة إلى مستويات قياسية نتيجة غياب الاستثمار المؤسسي والأجنبي.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 273.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 234.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3116 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 59 شركة مدرجة، ارتفعت منها 15 سهماً، فيما تراجعت أسعار 31 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بلغت نسبته 0.61%، ليغلق عند مستوى 4575 نقطة، متأثراً بعمليات شراء طالت سهم «أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على أكثر من 21.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 66.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 598 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفعت منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فشهد خلال جلسة تعاملات أمس، ضغوطا بيعية على عدد من الأسهم القيادية المنتقاة، ليغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.17% عند مستوى 2924 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 113.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 207.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2518 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 32 شركة مدرجة، ارتفعت منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 19 سهماً، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.