مقتل 6 دواعش برصاص الشرطة جنوب مصر

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل ستة عناصر إرهابية داعشية خلال مداهمة بمحافظة أسيوط بجنوب مصر. وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن المداهمة تمت بعد «توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكراً تنظيمياً لهم للإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي». وأضافت أنه خلال مداهمة الشقة قام المشتبه بهم بمبادرة القوات بإطلاق الأعيرة النارية «فتم التعامل معهم، ما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين» وعددهم ستة عناصر، لم تتحدد هوياتهم بعد. وأشارت إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة. وحذرت الوزارة من أنها ماضية في التصدي للبؤر الإرهابية في ظل محاولات النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد. وكثفت الأجهزة الأمنية المصرية حملاتها بعد عدد من الهجمات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الشرطة أعلنت السبت أنها قتلت 14 إرهابيا على صلة بتنظيم داعش الإرهابي في هجوم على معسكر تدريبي لهم في محافظة الاسماعيلية في شرق البلاد. وتأتي الحملات الشرطية بعد يومين من تعرض إحدى نقاط تمركز الجيش المصري لهجوم بسيارات مفخخة في شمال سيناء تبناه الفرع المصري لتنظيم داعش وأسفر عن مقتل 21 فردا تم تشييع جثامينهم السبت. وأكد الجيش في بيان أنه قتل أربعين مهاجما في «إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز».

وقالت الشرطة إنها قتلت السبت إثنين من عناصر حركة «حسم» الإخوانية التي تبنت مقتل ضابط في جهاز الأمن الوطني في محافظة القليوبية شمال القاهرة. إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا يقضي بحظر التجوال في مناطق تقع غرب العريش شمال شرق سيناء. وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من أمس الاثنين وحتى انتهاء حالة الطوارئ التي سبق أن أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وحدد القرار الجديد مناطق الحظر بتلك الممتدة من تل رفح شرقا، مرورا بخط الحدود الدولية، حيث العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، ومن غرب العريش شمالا مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، ومن جبل الحلال حتى العوجة جنوبا على خط الحدود الدولية. ويحدد القرار فترة الحظر من السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، مستثنيا من ذلك مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى مدخل العريش، إذ جاء الاستثناء بأن يبدأ الحظر من الواحدة صباحا حتى الخامسة من صباح اليوم نفسه.