إنجاز 85% من «المارية سنترال» والافتتاح مطلع 2019

سيد الحجار(أبوظبي)

أنجزت شركة «جلف ريليتد» ذراع التطوير العقاري لشركة جلف كابيتال، 85% من الأعمال الإنشائية من مشروع «المارية سنترال»، بجزيرة المارية في أبوظبي، بحسب الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لجلف كابيتال، والذي توقع إنجاز المشروع بالكامل نهاية العام الحالي، تمهيدا لافتتاح المركز مطلع 2019.

وقال الصلح، في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأول، إن أعمال الإنشاءات بالمشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يتوقع إنجاز كافة الأعمال بعد أشهر الصيف، لتباشر الشركة بعد ذلك، تسليم المساحات التجارية للمؤجرين، والذين سيباشرون أعمال التشطيبات الخاصة بهم قبل الافتتاح.

وأشار إلى تأجير نحو 50% من المساحات التجارية في «المارية سنترال»، متوقعا تأجير كافة المساحات المتبقية، مع بدء تسليم وافتتاح المول، حيث يسهم بدء التشغيل في تشجيع كثير من العملاء على استئجار المساحات الجاهزة.

ويغطي «المارية سنترال» مساحة 2.8 مليون قدم مربعة، وسيضم نحو 290 محلاً تجارياً، إضافة إلى 70 مطعماً. وأوضح الصلح أن «المارية سنترال» يتكامل مع «الجاليريا مول»، والذي يعد وجهة التسوق والمطاعم الفاخرة في أبوظبي، موضحا أن نسبة الإشغال مكتملة في «الجاليريا».