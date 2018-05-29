«ايبكو للزيوت» توقع اتفاقية مع «السركال»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ايبكو للزيوت»، المشروع المشترك بين «اينوك» وشركة «شيفرون»، عن شراكة مع ’مجموعة السركال‘، تصبح بموجبها الأخيرة موزعاً رسمياً لمحفظة ’ايبكو للزيوت‘ الواسعة من منتجات زيوت المركبات والزيوت الصناعية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الشراكة، ستقوم ’مجموعة السركال‘ بتزويد عملائها بمنتجات ’ايبكو للزيوت‘ عبر منافذها لخدمة المركبات التي تضم كلاً من «كويك بيت» و«فيرست ستوب»، علامة «بريدجستون»، بالإضافة إلى منافذ التجزئة الأخرى.