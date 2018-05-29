مطارات دبي تكرم مؤسسات حكومية

دبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة مطارات دبي عدداً من الجهات الحكومية المحلية بالإمارة، تقديراً للدعم والمساندة القانونية والتشريعية التي قدمتها تلك الجهات للمشاريع القانونية الحيوية التي نفذتها إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة خلال الفترة الماضية.

وفي احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة، قام بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بتقديم شهادات شكر وتقدير إلى هذه الجهات على جهودهم وإسهاماتهم الفعالة التي لا تقدر بثمن في نجاح فريق الشؤون القانونية بمطارات دبي في القيام بالمهام المنوطة به، وتوفيرهم الدعم غير المحدود للنهوض بهذه الخدمات القانونية الأساسية.

من جهة أخرى، توزع مطارات دبي 60 ألف وجبة رمضانية على المسافرين القادمين إلى دبي، بالإضافة إلى موظفي مطار دبي الدولي ومطار «دبي ورلد سنترال»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.