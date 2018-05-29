1.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال 3 أشهر

أبوظبي (وام)

بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 2.7% مقارنة مع الشهور الثلاثة الأولى من العام 2017، وسط ارتفاع عدد الغرف التي يوفرها القطاع إلى 31483 غرفة وزيادة معدل الإشغال إلى 78%.

وارتفع عدد النزلاء إلى 1.29 مليون وعدد ليالي الإقامة 3436 ليلة ومتوسط مدة الإقامة 2.7 ليلة، حسب بيانات صادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي أمس.

ووصل معدل إيرادات الغرفة الفندقية إلى 364 درهما، ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المنشآت الفندقية 163 في إمارة أبوظبي منها 117 فندقاً و46 شقة فندقية.

وارتفع معدل الإشغال في الشقق الفندقية إلى 82% خلال الربع الأول من العام الجاري فيما وصل معدل الإشغال للفنادق 77% ووصل معدل إيرادات الغرفة للشقق 277 درهما و386 درهما للفنادق. وفيما يتعلق بجنسيات النزلاء في المنشآت الفندقية في الإمارة فقد جاء المواطنون بالمركز الأول بـواقع357 ألف نزيل تلاهم بالمركز الثاني النزلاء من الجنسية الآسيوية باستثناء الدول العربية والذي وصل عددهم خلال الربع الأول من العام الجاري 350 ألف نزيل فيما بلغ عدد النزلاء من الجنسية الأوروبية 269 ألفا تقريبا ونحو 134 ألفا من الدول العربية و74 ألفا من أميركا الشمالية والجنوبية و68 ألفا من دول مجلس التعاون الخليجي، وتوزع بقية العدد على حملة الجنسية الأسترالية وإفريقيا باستثناء الدول العربية.