«الفجيرة للموارد الطبيعية» تلغي الغرامات المترتبة على المتأخرات

الفجيرة (وام)

قرر مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إلغاء الغرامات المترتبة على المتأخرات وعلى بطاقات الشاحنات المتأخرة بالتجديد، ومخالفات الشركات التي قامت بتعديل وضعها وتجديد التصاريح المتأخرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد مؤخراً في مقر المؤسسة برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم:« إننا نسعى دائماً إلى تحفيز المبادرات الاستراتيجية التي توفر مناخاً مثالياً للاستثمار دون تعقيد أو عراقيل، وذلك في سبيل تحقيق الريادة ونمو اقتصادي مستدام».

ثم تطرق المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، إلى استحداث إدارة الدراسات والأبحاث التعدينية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء المجلس.

واستهدفت هذه الإدارة العمل على حل معوقات الاستثمار التعديني بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة بالإمارة، وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها بطريقة تخدم جميع المستثمرين. كما تهدف الإدارة إلى حصر جميع منتجات الإمارة من الموارد الطبيعية والعمل على رفع جودتها والمشاركة.