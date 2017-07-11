الجامعة: الإعلام بات السلطة الأكثر تأثيراً في الشارع العربي

القاهرة (وام)

شارك المجلس الوطني للإعلام في أعمال الدورة الـ89 للجنة الدائمة للإعلام العربي التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب، وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أهمية اجتماع اللجنة لكونه ينعقد في ظل مرحلة مهمة من تاريخ الأمة العربية، حيث تشهد العديد من دول المنطقة نزاعات وصراعات مسلحة.

وشددت أبوغزالة في كلمة لها خلال افتتاح أعمال اللجنة، على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام العربي الآن، حيث أصبح ليس فقط سلطة رابعة، وإنما هو السلطة المؤثرة والأكثر تأثيراً في الشارع العربي الآن، خاصة وسائل الاتصال الجماهيرية، وقالت إنه في ظل وجود هذه الوسائل أصبح كل مواطن عربي يستطيع أن ينقل معلومة أو يخترعها سواء على «فيس بوك» أو «تويتر»، محذرة من خطورة استخدام الجماعات الإرهابية لوسائل الاتصال بشكل كبير وحرفي ولافت للنظر، مضيفة أن جدول أعمال اللجنة حافل بالوثائق المهمة وأهمها يتعلق بتحديث الاستراتيجية العربية الإعلامية، وذلك بناء على الآراء وتصورات الدول حيال القضايا المعاصرة في المنطقة العربية ورؤية بعض الدول للتنمية المستدامة 2030. ومن جانبه، قال الدكتور عبد المحسن فاروق الياس رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل العربي المشترك، وسيناقش 17 بنداً تتعلق بتفعيل العمل الإعلامي العربي بما يتناسب مع تطلعات الدول العربية من جهة والتحديات التي تواجهها من جهة أخرى، معتبراً أن التحديات التي تواجه دولنا العربية اليوم تقتضي منا جميعاً تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل أن يرقى العمل الإعلامي العربي المشترك لمستوى التحديات التي تواجهها دول المنطقة وبما يخدم مصالحنا العربية، ويساهم في ترتيب المنظومة الإعلامية العربية، وأوضح أن اللجنة ستناقش العديد من البنود المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتنمية المستدامة 2030.