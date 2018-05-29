«الاتحاد للطيران» تعزّز عملياتها بحلول إدارة الطاقم

سياتل (الاتحاد)

أعلنت شركة بوينج توقيع اتفاقية مع شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير حلول متعددة لإدارة الطاقم من أجل دعم عمليات التخطيط وتشغيل طواقم شركة الطيران البالغ عددها 7500 فرد. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم «الاتحاد للطيران» بدمج حلول جدولة الطاقم، وإعداد القوائم، وإدارة مخاطر الإعياء، بما يضمن تحسين عمليات التخطيط، ورفع مستويات رضا الطاقم، وخفض التكاليف. وسيتم تقديم هذه الحلول المعززة بمنصة Boeing AnalytX من خلال شركة جيبيسن التابعة لبوينج، لتوفر لشركة الطيران تحليلات وتحسينات متقدمة. وقال ريك ألين، نائب الرئيس الأول للعمليات في شركة الاتحاد للطيران: «نحن واثقون بأن حلول الطاقم ستعزز قدرتنا على الاستجابة والتكيف بسرعة أكبر مع العوامل والقيود المتغيرة باستمرار في عملياتنا.

كما ستتمتع فرق طواقمنا بمزايا أكثر مرونة، حيث إننا سنتمكن من خلال هذه الحلول من نشر جداول الطواقم في وقت أبكر». ويهدف نظام جدولة الطواقم الجوية إلى مساعدة شركات الطيران في إنشاء قوائم محسنة لواجبات أفراد الطاقم، وتحسين كفاءته وقوته التشغيلية مع خفض التكلفة. كما يسمح نظام إعداد قوائم الطاقم لشركات الطيران بإنشاء قوائم عالية الجودة، تراعي تفضيلات أفراد الطاقم والقيود ذات الصلة، مع تقليل التكاليف الإجمالية والوقت اللازم للتنفيذ. وتوفر حلول إدارة مخاطر الإعياء، المدعومة بنموذج بوينج للإنذار، استراتيجيات وحلولاً مثبتة للحد من مخاطر الإعياء في قوائم الطاقم. وأضاف إحسان منير، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات العالمية في شركة بوينج للطائرات التجارية: «غالباً ما تحقق شركات الطيران التي تستخدم هذه الحلول خفضاً في التكاليف بنسبة 3% أو أكثر سنوياً، مع زيادة كبيرة في مستوى رضا أفراد الطاقم عن قوائمهم. وبإضافة هذه الأدوات إلى خدمات بوينج الحالية لعمليات الطيران لدى (الاتحاد للطيران)، سيواصل الناقل الجوي مسيرته في إحداث تغيير إيجابي على صعيد خدماته وعملياته. وستسمح مرونة وقوة تحسيناتنا في مجال إدارة الطاقم لشركة الاتحاد للطيران بحل المشاكل المعقدة بكل سهولة، كما ستتيح لها دعم عملية اتخاذ القرار مع تقديرات تفصيلية للمخاطر والتكاليف».