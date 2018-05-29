مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي

دبي (وام)
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس مطارات دبي، وبقية أعضاء المجلس.
وناقش المجلس سياسة تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي المعدة من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والهادفة إلى تحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع في إمارة دبي والحلول المقترحة من أجل تعزيز نموه، لمواكبة المتغيرات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في الأسواق العالمية.
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واطلع أعضاء المجلس على أهم المبادرات الاستراتيجية التي اقترحتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تمثلت في أربعة محاور هي تعزيز التكامل الحكومي من خلال مبادرة النافذة الواحدة، وتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من خلال نظام مقاصة وقانون للتجارة الإلكترونية، وربط سلاسل القيمة من خلال دعم المنتجات مرتفعة القيمة ومنخفضة الوزن مثل المستحضرات الدوائية، وتعزيز الربط الجوي واللوجستي، من خلال فتح أسواق وجسور تجارية جديدة.
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