أسعار النفط متباينة مع توقع زيادة الإنتاج

سول (رويترز)

ارتفع خام برنت أمس، ليقلص الخسائر التي أطلقتها توقعات بأن السعودية وروسيا قد تضخان المزيد من الخام لتعويض أثر نقص محتمل في الإمدادات.

وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57 سنتا إلى 75.87 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 89 سنتا إلى 66.99 دولار للبرميل.

ويسجل خام برنت الآن أكبر علاوة فوق العقود الآجلة الأمريكية فيما يزيد عن ثلاث سنوات، مما يعني أن الصادرات الأميركية تصبح سريعا أكثر قدرة على المنافسة عالميا من تلك القادمة من شمال أوروبا وروسيا وأجزاء من الشرق الأوسط.

تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية في مستهل التعاملات، لكنها ظلت تحت ضغط جراء التوقعات بأن تضخ السعودية وروسيا مزيداً من الخام لتخفيف أثر نقص محتمل في الإمدادات.