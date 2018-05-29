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«المركزي»: 43.5 مليار درهم تحويلات العمال في الربع الأول بنمو 17%

137 ألف وظيفة جديدة في الإمارات خلال 12 شهراً
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تاريخ النشر: الأربعاء 30 مايو 2018

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية الصادر أمس، أن سوق العمل في دولة الإمارات لا يزال نابضاً بالحيوية، حيث أضاف 137.2 ألف وظيفة جديدة في أسواق الدولة خلال الـ 12 شهرا التي انتهت بنهاية مارس 2018.

وبلغ متوسط معدل نمو التوظيف 3.2% في الربع الأول من عام 2018 على أساس سنوي مقابل متوسط نمو سنوي قدره 1.2% في الربع الأول 2017، بعد نسبة نمو بلغت 3.1% في الربع الأخير من عام 2017.

وبشكل عام، تحسنت العمالة في قطاع الخدمات في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وظلت قطاعات العقارات والإنشاءات أبرز المساهمين من حيث نمو التوظيف، حيث توسعت بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 مقابل 2.9% في الربع الأخير من عام 2017.

وزاد قطاع البناء، الذي يمثل 34% من إجمالي القوى العاملة، الطلب على العمالة بنسبة 4%، ويفسر هذه التطورات من خلال زيادة النمو في قطاع العقارات، وأما قطاع الصناعات التحويلية، الذي يستوعب حوالي 9% من القوى العاملة، كان أداؤه أقل من حيث نمو التوظيف، حيث لم ينمُ الطلب على العمالة بأكثر من 0.3% في الربع الأول من عام 2018، بعد زيادة 4.2% في الربع الأخير من عام 2017 ويمكن تفسير هذا الأداء بخفض الإنتاج الذي يعزى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

واعتبارا من نهاية الربع الأول لعام 2018 الربع الأول، بلغ عدد المشاركين في سوق العمل في الإمارات 5.052 مليون شخص، منهم 28% ما يعادل 1.413 مليون شخص في إمارة أبوظبي، و 50.6% أو ما يعادل 2.558 مليون شخص في دبي و21.4 % أو ما يعادل 1.082 مليون شخص في الإمارات الشمالية. وفي الربع الأول من عام 2018، أضافت دبي 27.8 ألف وظيفة جديدة ليبلغ عدد الوظائف الجديدة بالإمارة خلال الـ 12 شهرا المنتهية بنهاية مارس 2018 نحو 134.5 ألف وظيفة. ... المزيد
     
 

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