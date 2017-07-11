«الهلال» تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في حضرموت



تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 حضرموت (وام) تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإغاثية والإنسانية لتقديم المساعدات لسكان محافظة حضرموت اليمنية والتخفيف من معاناة الشرائح الضعيفة وفي مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة. في غضون ذلك دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس بحضور مدير عام مديرية الشحر بمحافظة حضرموت أمين بارزيق، عملية توزيع مساعدات إنسانية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي ازدادت تهميشا وإهمالا في ظل الاحداث والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها اليمن. يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة في مجال المسؤولية الاجتماعية عبر تقديم الدعم لمختلف شرائح المجتمع اليمني. وأكد عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت حرص الهيئة على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين خاصة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي حرمت لأعوام عدة من أبسط الاحتياجات التي تلبي متطلباتها لمواصلة الحياة وتمكينها من الدمج في المجتمع.