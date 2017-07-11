300 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن أكثر من 300 ألف يمنى أصيبوا بالكوليرا، منذ تفشى الوباء قبل 10 أسابيع.

وقال روبرت ماردينى المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على تويتر، «مقلق، لدينا 300 ألف حالة يشتبه في إصابتها وهناك نحو 7 آلاف حالة جديدة يومياً». وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول السابع من يوليو، كانت هناك 297 ألفاً و438 حالة إصابة و1706 وفايات. وقال متحدث باسم المنظمة إن وزارة الصحة اليمنية لا تزال تحلل الأرقام.

وتفشت الكوليرا في مناطق أخرى من البلاد بسرعة كبيرة رغم تراجع معدل الزيادة اليومية لإجمالي عدد الحالات إلى النصف ليبلغ أكثر قليلاً من اثنين في المئة في الأسابيع القليلة الماضية وتباطؤ انتشار المرض في أكثر المناطق تأثراً به، والمناطق الأكثر تأثراً بالمرض هي الواقعة في غرب البلاد.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، أن وزارته بصدد تنفيذ خطة استجابة سريعة ‏لمواجهة وباء الكوليرا في مديريات محافظة عدن.‏

وجاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التخطيطي الذي عُقد أمس في عدن لمناقشة التدخلات في ‏مجال المياه والإصحاح البيئي للحد من سريان الإسهالات المائية الحادة في المناطقة ‏الساخنة في مدن وبلدات المحافظة. وقال الوزير باعوم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» إن الخطة من شأنها أن ‏تساهم في التخفيف التدريجي من انتشار الوباء في مختلف المناطق المستهدفة في المحافظة.‏ من جهته، أوضح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، عبدالرقيب فتح، في ذات الفعالية ‏أن الحكومة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ مشاريع في عدن متعلقة بمواجهة الكوليرا.