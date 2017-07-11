«الشرعية» تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في الجوف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، الاتحاد)

تصدت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي لهجمات مباغتة شنتها الميليشيات الانقلابية على بعض مواقعها في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، فيما قتل عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» بينهم قيادي بغارة أميركية في محافظة شبوة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في بلدتي المتون والمصلوب جنوب غرب محافظة الجوف. وأكد الجيش اليمني تصدي قواته لهجمات الميليشيات في بلدة المصلوب، مضيفاً أن قواته تمكنت من دحر العناصر المهاجمة، وأجبرتها على الفرار تحت نيران أسلحتها المختلفة. كما قصفت مدفعية الجيش بكثافة مواقع الانقلابيين في منطقة «وقز».

وبحسب بيان الجيش، فقد تكبدت الميليشيات الانقلابية أمس خسائر كبيرة في العتاد والارواح جراء المواجهات العنيفة التي تواصلت لليوم الثالث على التوالي في جبهتي «حام ومزوية» ببلدة المتون، آخر أهم معاقل الحوثيين في محافظة الجوف. وأضاف البيان أن قيادات حوثية قتلت بنيران الجيش الوطني في «حام ومزوية»، مؤكداً أيضاً مصرع وجرح عدد من الانقلابيين بغارة جوية للتحالف العربي استهدفت تعزيزات للميليشيات في شمال المتون كانت في طريقها إلى جبل «حام» الاستراتيجي.

وشنت مقاتلات التحالف مساء أمس 3 غارات على معسكر «ريمة حُميد» التابع للمخلوع صالح في بلدة «سنحان» جنوب شرق صنعاء، فيما تواصلت المعارك في بلدتي صرواح ونهم شرق صنعاء.