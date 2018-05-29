«حجاب» مي عز الدين.. موضة

أبوظبي (الاتحاد)

تحول «حجاب» الفنانة مي عز الدين، الذي تظهر به ضمن أحداث مسلسلها الجديد «رسايل»، الذي حقق ردود أفعال إيجابية من قبل المشاهدين على دورها الذي تظهر فيه بشكل جديد ومختلف تماماً عن أعمالها السابق، وأصبح «حجاب» مصممة الأزياء هالة بديع، الذي صممته لمي عز الدين، بمثابة «موضة»، وانتشر أكثر من فيديو لمصممي أزياء، وهم يوضحون فيه كيفية ارتداء الحجاب على طريقة مي.

ويذكر أن مسلسل «رسايل» بطولة خالد سليم وأحمد حاتم ورامز أمير، ومها أحمد وهشام إسماعيل، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.